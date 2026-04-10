Lutto nel giornalismo: muore a 88 anni Ferdinando Terlizzi, storico cronista casertano

Si è spento all'età di 88 anni Ferdinando Terlizzi, cronista giudiziario casertano. Nato il 16 maggio del 1937, Terzilli era giornalista dal 1970 e divenne anche capo redattore, inviato speciale e direttore responsabile della Nuova Gazzetta di Caserta, oltre ad essere responsabile del Servizio Opinioni della Rai per la provincia di Caserta, nonché addetto stampa della Camera di Commercio Europea a Bruxelles tra il 1986 ed il 1992, e direttore della rivista nazionale Detective & Crime dal 1994 al 1998, anno in cui fu anche inviato speciale alla Conferenza mondiale dell'Onu sul crimine organizzato transnazionale.

Diverse anche le partecipazioni a lezioni universitarie e responsabile comunicazione dell'Unitre di Santa. Maria Capua Vetere. Terlizzi è stato anche autore di diversi libri: "Il delitto di un uomo normale" (2009), "Il “Caso” Tafuri" (2016), "Le case chiuse" (2017), "Delitti in Bianco & Nero a Caserta" (2017), "Vittime, Assassini, Processi" (2020). I funerali si terranno domani, sabato 11 aprile, alle ore 10.30 presso la chiesa dell'Annunziata di Sessa Aurunca, città dove viveva da tempo.