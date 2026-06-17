Agguato a San Giovanni a Teduccio: 3 feriti, sono padre e due figli

Sparatoria a Napoli Est, feriti un uomo e i suoi due figli; indaga la Polizia di Stato. La dinamica è da ricostruire ma si sarebbe trattato di un agguato.

Immagine di repertorio

Tre persone sono rimaste ferite a colpi di pistola in quello che sembra essere stato un agguato nella serata di ieri, 16 giugno, nella periferia Est di Napoli; si tratta di un uomo e di due suoi figli. Due di loro sono stati ricoverati nell'Ospedale del Mare, le loro condizioni non sarebbero preoccupati. Sul posto, in zona Vigliena, sono intervenute le pattuglie della Squadra Mobile e dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli.

Sulla dinamica sono in corso accertamenti, al momento non si esclude nessuna ipotesi. Resta in piedi quella del litigio sfociato nel sangue, ma si indaga anche sul profilo delle tre vittime alla ricerca di eventuali collegamenti con la criminalità, organizzata o no, che potrebbero essere la chiave del triplice ferimento.

La sparatoria è avvenuta negli stessi minuti in cui, nel centro di Napoli, veniva ammazzato Antonio Mauro, 48enne in passato ritenuto legato al clan Contini e già vittima di un tentato omicidio nel 2007; su entrambi gli episodi indaga la Polizia di Stato, sembra poco verosimile che possa esserci un collegamento.