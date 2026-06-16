Agguato in via Cesare Rosaroll a Napoli: 48enne ucciso a colpi di pistola

Antonio Mauro raggiunto e ucciso dai killer in piena strada. Negli stessi minuti altra sparatoria a San Giovanni a Teduccio.

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Sangue e morte nella serata di oggi, martedì 16 giugno, in centro a Napoli: un uomo di 48 anni è stato ucciso a colpi di pistola in via Cesare Rosaroll, la strada che collega via Foria all'altezza del Giudice di Pace a Porta Capuana, non molto distante quindi da piazza Garibaldi e dalla Stazione Centrale di Napoli.

Sul posto, intorno alle ore 22 di questa sera, sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che si sono trovati davanti al cadavere del 48enne, riverso sull'asfalto; i sanitari del 118, infatti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, attinto mortalmente da alcuni colpi di pistola. Il nome dell'ucciso è Antonio Mauro, classe 1978. Gli inquirenti lo inquadrano come vicino al clan Contini. Avrebbe cercato di sfuggire alla sentenza di morte rintanandosi in casa, ma i killer lo hanno raggiunto e ucciso.

Sull'agguato, oltre ai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, indagano anche quelli della Squadra Mobile della Questura partenopea, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. È una notte di tensioni a Napoli, poco dopo sparatoria segnalata in tutt'altra zona della città, ovvero a Napoli Est, a San Giovanni a Teduccio, tre restano feriti a colpi di arma da fuoco.