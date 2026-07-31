Due ragazze francesi assalite e scippate degli iPhone a via dei Tribunali al centro di Napoli

Due giovani turiste francesi assalite da un ladro e scippate degli iPhone nei pressi di via dei Tribunali a Napoli. Soccorse dalla Polizia.

Due turiste francesi assalite da un uomo e scippate dei rispettivi cellulari iPhone al centro storico di Napoli. L'aggressione è avvenuta la notte tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio scorsi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Le due ragazze stavano passeggiando tranquillamente in via Pietro Trinchera, una traversa di via dei Tribunali, la rinomata strada dei Decumani del centro di Napoli, dove si trovano tanti locali e pizzerie, a pochi passi da via Duomo e da Castel Capuano, quando sarebbero state avvicinate da un uomo che le avrebbe strappato con la forza i due smartphone, due telefonini Apple, che avevano in mano.

Via dei Tribunali ai Decumani di Napoli / Immagine di repertorio

Il ladro è fuggito: indaga la polizia

Il ladro è poi riuscito a scappare, lasciando le due ragazze in preda a urla e lacrime. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vasto, che indagano sull'accaduto. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze e sono al vaglio le immagini delle telecamere della zona. Intanto, la Questura di Napoli ha intensificato i controlli straordinari in centro. Nella stessa serata, in piazza Bellini, è stato arrestato un 19enne straniero e irregolare, per spaccio di droga. Il ragazzo è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale in Italia. Il 19enne è stato sorpreso mentre scambiava una banconota con un'altra persona alla quale aveva ceduto qualcosa. Quando è stato perquisito addosso gli hanno trovato un involucro di 3 grammi circa di marijuana e 40 euro in contanti. Da qui, l'arresto. Mentre l'acquirente è stato multato per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Controlli a tappeto anche ai Quartieri Spagnoli, dove gli agenti dell'Upg e dei Commissariati Dante e Montecalvario, hanno identificato 144 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, e controllato 75 veicoli. A Porta Nolana, invece, in due giorni personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha effettuato un controllo straordinario del territorio identificando 87 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, e controllato 19 veicoli.