Muore padre Domenico Rotunno, era missionario in Brasile: lutto nel Casertano

Padre Domenico Rotunno, originario di Riardo, era molto conosciuto in tutta la provincia di Caserta. Da tempo era in Brasile come missionario.

Padre Domenico Rotunno

Lutto a Riardo, in provincia di Caserta, per la morte di padre Domenico Rotunno, missionario di stanza in Brasile. Membro del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME), viveva ad Ibiporà, comune del Brasile nello Stato del Paraná, dove svolgeva la sua attività. Sacerdote stimato e conosciuto in tutta la comunità casertana di Pietramelara e Riardo, suo paese natio, si è spento nelle scorse ore e la notizia è subito arrivata fino al Casertano, diffondendosi a macchia d'olio anche nei paesi di Calvi Risorta e Rocchetta e Croce. Dagli anni sessanta viveva e predicava in Brasile, diffondendo il verbo di Cristo nell'enorme paese sudamericano senza mai fermarsi: nel 1991 fu tra i missionari che accolsero Papa Giovanni Paolo II, in visita nel paese.

Il comune di Riardo, appresa la notizia, ha diffuso una nota: "Il Sindaco, appresa la notizia della scomparsa di Padre Domenico Rotunno, a nome personale e dell'intera Amministrazione Comunale esprime i sensi del più profondo cordoglio a tutti i familiari, a S.E. Mons. Giacomo Cirulli, quale Pastore diocesano, e Suo tramite ai Confratelli del Pontificio Istituto delle Missioni Estere. Padre Domenico Rotunno ha dedicato la sua vita al servizio degli ultimi, portando speranza e aiuto concreto nei territori di missione e facendosi ambasciatore dei più alti valori di solidarietà umana presso nuovi popoli, ai quali ha fatto conoscere ed incontrare Cristo Signore. La sua opera nelle periferie del mondo rappresenta un faro luminoso di carità cristiana ed un modello da seguire per i giovani missionari.Siamo certi che Dio Padre, nella Sua infinita Misericordia, accoglierà in Paradiso l’anima buona di questo figlio fedele", conclude la nota dell'amministrazione cittadina.