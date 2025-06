video suggerito

Scontro auto-moto a piazza Dante, ci sono due feriti, uno è grave: traffico al centro di Napoli Incidente stradale a piazza Dante. Scontro tra un'auto e una moto. Sul posto la Polizia Locale. Caos traffico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro tra un'auto e una moto al centro storico di Napoli. Un grave incidente stradale è avvenuto a piazza Dante, questa mattina, giovedì 19 giugno, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Ci sarebbero dei feriti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con le pattuglie della Polizia Locale di Napoli, coordinate dalla Sala Operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, sotto la supervisione del Comandante Generale Ciro Esposito. Sul posto una pattuglia dell'Unità Operativa Infortunistica Stradale, guidata dal Comandante Enzo Cirillo, e un'altra pattuglia in supporto inviata dalla sala operativa.

Due feriti: uno in codice rosso

Sul posto anche l'ambulanza del 118. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero due feriti. Ad avere la peggio il conducente della moto, che è stato subito soccorso dal personale sanitario. Dopo le prime cure mediche del caso è stato trasportato al Pronto Soccorso Ospedaliero in codice rosso. Meno grave l'altro ferito, il conducente dell'auto, che è stato classificato come codice giallo. A causa del sinistro, il traffico nella zona del centro storico di Napoli è andato in tilt, con lunghe code di auto. Da quando è stata sospesa la Ztl di piazza Dante, infatti, durante il Covid, nella zona si circola liberamente. Purtroppo, col ritorno dei veicoli sono tornati anche gli incidenti stradali. Quello di oggi non è il primo che accade. Piazza Dante, inoltre, è uno snodo fondamentale per la viabilità cittadina, considerando la presenza in piazza di scuole, sede della Municipalità di Avvocata-Montecalvario, oltre alla stazione della metro linea 1 e alla vicinanza dell'Accademia di Belle Arti, del Teatro Bellini, della Galleria Principe di Napoli e del Museo Archeologico, forti attrattori di visitatori e cittadini.