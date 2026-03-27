Scontro tra Suv e auto scuola a Posillipo, ferita 19enne che faceva pratica: incidente in via Orazio

Scontro tra Suv e una Panda, usata per la scuola guida, in via Orazio a Posillipo. Nell'incidente stradale resta ferita una ragazza di 19 anni che si trovava all'interno della Fiat. Il sinistro è avvenuto questa mattina, venerdì 27 marzo. La giovane è stata subito soccorsa dai presenti, che hanno allertato l'ambulanza del 118. Il personale sanitario, dopo le prime cure mediche del caso, ha trasportato la ragazza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni, dove è attualmente ricoverata. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato. A segnalare l'episodio il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), che parla di "tragedia sfiorata".

Incidente stradale in via Orazio, Borrelli (Avs): "Serve più sicurezza"

Le due autovetture si sono scontrate violentemente mentre percorrevano la strada di Posillipo. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo quanto ricostruito, il Suv era condotto da un giovane uomo. Sono in corso verifiche per accertare se il Suv avesse l'assicurazione. "Il giovane a bordo del SUV si è dato alla fuga – afferma il deputato Borrelli – Fermato dai presenti".

Il fuoristrada si sarebbe scontrato con l'auto scuola con la quale la ragazza stava facendo pratica. "Il conducente del SUV – prosegue Borrelli – è scappato per circa 500 metri finché non è stato fermato da cittadini che avevano assistito all’incidente. Sul posto – dichiarano il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere municipale di Europa verde Gianni Caselli – è intervenuta la polizia municipale e la polizia di Stato che hanno fermato ed identificato il giovane conducente in fuga". Borrelli e Caselli lanciano un invito alla sicurezza stradale, senza entrare nel merito di quanto accaduto in via Orazio, affermano: "Troppi guidatori salgono in macchina correndo a velocità folli anche nei centri abitati e spesso stando al cellulare o facendosi video. Altri addirittura sono sotto l'effetto di stupefacenti o alcol. Questa mattanza deve finire".