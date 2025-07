Auto a Gpl a fuoco in autostrada, intera famiglia salvata. Il bimbo al vigile del fuoco: “Ti voglio bene”

Momenti di paura nella mattinata di ieri, sabato 12 luglio, sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, dove un'automobile alimentate a Gpl, mentre procedeva in direzione Sud, ha improvvisamente preso fuoco nei pressi dello svincolo di Petina, nella provincia di Salerno. Forte lo spavento per gli occupanti, un'intera famiglia composta da padre, madre e un bimbo piccolo; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidata dal caposquadra Bruno Mangieri, che hanno tratto in salvo la famiglia e hanno poi estinto le fiamme, che hanno completamente distrutto il veicolo.

Proprio il caposquadra Mangieri è stato protagonista di uno scatto che è poi diventato virale: il vigile del fuoco tiene in braccio il bambino, appena salvato dall'automobile in fiamme. Da quanto si apprende, il bimbo ci ha tenuto a modo suo a ringraziare il pompiere, dicendogli "Ti voglio bene" e trasformando così un momento di tensione in uno di profonda tenerezza.

L'incendio dell'automobile sulla quale viaggiavano i tre ha provocato disagi alla circolazione su quel tratto di Autostrada A2, in direzione Sud, che è stata fortemente rallentata durante le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso, utili a determinare la dinamica di quanto accaduto, e per la gestione della viabilità.