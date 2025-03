video suggerito

Auto contro furgone, poi si ribalta: grave una donna di 54 anni nel Casertano L'incidente si è verificato nel pomeriggio odierno ad Arienzo, nella provincia di Caserta: la donna alla guida dell'auto è rimasta ferita gravemente.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 marzo, ad Arienzo, nella provincia di Caserta: un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone lungo la Nazionale Appia; dopo l'impatto, che è stato violento, la vettura si è poi ribaltata, finendo al centro della carreggiata. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida dell'auto, una dottoressa di 54 anni, che è stata soccorsa dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta: i pompieri si sono adoperati per liberare la donna dall'abitacolo della vettura ribaltata. La 54enne è stata poi affidata ai sanitari del 118, che l'hanno trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove la donna è stata ricoverata in gravi condizioni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto che, come detto, risulta ancora poco chiara; da una prima analisi, sembra che la 54enne abbia perso il controllo della vettura, andando a scontrarsi con il furgone. Fortunatamente, la donna non sarebbe in condizioni tali da determinarne il pericolo di vita.