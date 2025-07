video suggerito

Auto si ribalta su un fianco nella Galleria Laziale: incidente stradale a Fuorigrotta Incidente stradale all'imbocco della Galleria Laziale sul lato di Fuorigrotta. Auto si ribalta su un fianco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Fb / Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli

Incidente stradale all'ingresso della Galleria Laziale di Napoli, nel pomeriggio di ieri, sabato 5 luglio. Un'auto, per motivi ancora in corso di accertamento, si è ribaltata all'ingresso del tunnel sul lato di Fuorigrotta, in direzione di piazza Sannazaro. L'episodio sarebbe accaduto attorno alle ore 18,30. Secondo le prime informazioni, però, non ci sarebbero stati feriti gravi. Non è chiaro se nell'impatto siano stati coinvolti anche altri veicoli, in maniera diretta o indiretta. Saranno le indagini della polizia locale di Napoli, coordinata dal Comandante Generale Ciro Esposito, a chiarire cosa sia accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.

I cittadini: "Più sicurezza e controlli nelle gallerie a Napoli"

La foto dell'auto rovesciata è stata pubblicata sui social, diventando in poco tempo virale. Molti utenti l'hanno commentata sulle pagine Facebook Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli "Lucio Mauro" e "Quelli di Fuorigrotta". Molti cittadini chiedono da tempo di potenziare la sicurezza nelle Gallerie di Napoli, in particolare la Galleria Laziale e la Galleria Quattro Giornate che collegano il quartiere di Mergellina con Fuorigrotta e sono usate ogni giorno da decine di migliaia di persone. Solo pochi giorni fa aveva fatto scalpore un video pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) e inviatogli il 28 giugno scorso, che riprendeva un'auto che sfrecciava contromano sulla corsia preferenziale della Galleria Laziale, con gli scooter che le venivano incontro, per fortuna, in quel caso, non risultano incidenti, ma la Polizia locale sta indagando.

Il 21 agosto dello scorso anno, invece, un uomo di 62 anni è stato investito da un'auto ed è morto mentre percorreva in scooter la corsia riservata della Galleria Laziale. Il pirata della strada, che inizialmente era fuggito, è stato poi identificato. Ancora, l'11 maggio scorso, sempre nella Galleria Laziale, quasi a ridosso di piazza Sannazaro, un incidente a catena alle 6,30 del mattino di domenica, con 5 auto coinvolte e due persone ferite. Il tunnel in quell'occasione era rimasto chiuso per circa 2 ore.