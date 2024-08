video suggerito

Incidente mortale nella Galleria Laziale, il 62enne era stato investito: trovata l’auto pirata L’incidente lo scorso 20 agosto. La Polizia Locale ha denunciato un 80enne napoletano: avrebbe travolto la vittima e sarebbe scappato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Ciro Bianco, il 62enne gravemente ferito in un incidente nella Galleria Laziale, e deceduto poco dopo in ospedale, non era caduto da solo: era stato investito da un'automobile che si era poi data alla fuga. Lo hanno appurato gli agenti della Polizia Locale, che hanno individuato il responsabile: si tratta di un ottantenne napoletano, incastrato dalle telecamere e dai segni dell'impatto repertati sul suo veicolo. L'uomo è stato denunciato per omicidio stradale, la patente gli è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Il 62enne era stato ritrovato da un tassista lo scorso 20 agosto, era a terra, sul margine destro della carreggiata, dolorante e in stato confusionale. Il suo ciclomotore era riverso sulla fiancata al centro della corsia. Erano intervenuti la Polizia Locale e i sanitari del 118, Bianco era stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale "Cardarelli", dove alle 15 era deceduto.

Inizialmente si era pensato che fosse caduto da solo, ma gli elementi raccolti durante i rilievi dagli agenti della sezione Infortunistica Stradale avevano fatto nascere dei dubbi: i danni dell'impatto sul veicolo e le ferite riportate dalla vittima suggerivano che l'uomo non avesse solo perso il controllo ma che fosse stato, invece, travolto da un'automobile. Sul posto, inoltre, erano stati trovati dei frammenti riconducibili ad un veicolo diverso.

Sono state acquisite le registrazioni delle videocamere di sorveglianza di molte attività commerciali della zona ed è stata individuata un'automobile: aveva imboccato la galleria subito dopo il ciclomotore e, quando ne era uscita, aveva degli evidenti segni di impatto che nelle immagini precedenti non si vedevano. Sono stati quindi rintracciati i titolari degli esercizi commerciali chiusi in questi giorni per ferie, la cui collaborazione si è rivelata estremamente preziosa, e sono state acquisite e controllate le registrazioni di altre telecamere installate lungo le possibili vie di fuga.

Dall'analisi dei filmati gli agenti dell'Infortunistica Stradale, coordinati dalla Procura di Napoli, sono riusciti a ricostruire il percorso dell'automobile fino ad identificarla e hanno potuto così rintracciare il proprietario. La vettura presentava ancora danni compatibili con la dinamica ricostruita e i frammenti rinvenuti nella Galleria combaciavano con quelli danneggiati della carrozzeria.