Auto si schianta contro muro, incidente al Centro Direzionale di Napoli Incidente in via Domenico Aulisio, alle spalle del Centro Direzionale. Auto si schianta nel muro dell'ex mercato ortofrutticolo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale al Centro Direzionale di Napoli, dove un'auto si è schiantata contro un muro di cinta esterno dell'ex mercato ortofrutticolo, in via Domenico Aulisio, alle spalle del business center e poco distante dall'uscita della Tangenziale. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 13 marzo 2025. Non sono chiari i motivi dell'incidente, sul quale sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine. Sul posto sono, infatti, intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.

Incidente alle spalle del Centro Direzionale

Il conducente per fortuna non è rimasto gravemente ferito. Il buco nel muro di cinta era già presente. L'auto, quindi, una Alfa Romeo Tonale di colore blu, si è infilata in un pertugio già pre-esistente. Ciò nonostante, la vettura ha riportato comunque seri danni alla carrozzeria. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e sono state acquisite le testimonianze dei presenti.

L'incidente, con l'auto incastrata nell'enorme buco nel muro, è stato ripreso anche nei video di molti automobilisti che si trovavano a transitare nella zona. Le immagini sono poi state pubblicate sui social, come TikTok e Facebook, diventando in poco tempo virali. L'ex mercato ortofrutticolo è abbandonato da anni. Oggetto anche di occupazioni abusive in passato. In futuro potrebbe diventare la sede della nuova AreNapoli, l'arena della musica al coperto dove tenere gli spettacoli cittadini. Facilmente raggiungibile anche grazie alla presenza della nuova stazione della metropolitana Linea 1 che dovrebbe aprire i battenti a fine marzo.