Incidente nella Galleria Laziale, muore un motociclista di 62 anni a Napoli Un motociclista di 62 anni è morto al Cardarelli per le ferite riportate dopo un incidente nella Galleria Laziale di Napoli: indaga la polizia locale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Incidente stradale a Napoli, nella Galleria Laziale che collega i quartieri di Fuorigrotta e di Chiaia: per cause ancora da chiarire, un motociclista di 62 anni è finito al suolo, rimanendo gravemente ferito. Portato in codice rosso all'ospedale Antonio Cardarelli, l'uomo è morto dopo dopo a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi: stando alle primissime ricostruzioni, l'uomo stava viaggiando da Piazza Sannazaro verso Fuorigrotta, quando avrebbe perso il controllo del mezzo finendo al suolo.

Soccorso e trasportato d'urgenza in codice rosso al Cardarelli, l'uomo è deceduto in ospedale poco dopo. L'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro del veicolo e della salma, sulla quale verranno disposti con ogni probabilità gli esami autoptici. Si cercano anche telecamere di videosorveglianza per capire se altri veicoli possano essere stati coinvolti nell'incidente.