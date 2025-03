Auto si ribalta su un fianco: incidente in via Salvator Rosa a Napoli

video suggerito

Rocambolesco incidente nel centro di Napoli: un'automobile si è ribaltata nel pomeriggio di oggi in via Salvator Rosa.

A cura di Valerio Papadia

Un rocambolesco incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Salvator Rosa, nel centro di Napoli: un'automobile, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è ribaltata, finendo poi la sua corsa su un fianco al centro della carreggiata. Come detto, la dinamica dell'incidente non è ancora chiara: da quanto si apprende, però, non si sarebbero registrati feriti. L'incidente ha provocato disagi alla circolazione automobilistica in via Salvator Rosa, strada notoriamente già molto trafficata. A rendere noto l'accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato una foto del rocambolesco incidente.

Incidente a Giugliano: morta una donna, ferita la figlia

Nella giornata odierna un altro incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato invece a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: la vittima è una donna di 77 anni, mentre la figlia, che viaggiava in auto con lei, è rimasta gravemente ferita. L'incidente si è verificato nel pomeriggio sulla Strada Statale 7 Quater, all'altezza dello svincolo di Varcaturo: da quanto si apprende, la vettura sulla quale viaggiavano le due donne è uscita fuori strada, andando a finire in un canale per la raccolta e lo smaltimento delle acque. Soccorse dal 118, madre e figlia sono state portate all'ospedale di Pozzuoli: nel nosocomio flegreo, purtroppo, la 77enne è deceduta, mentre la più giovane delle due è stata ricoverata in prognosi riservata.