Incidente a Napoli, coppia di anziani travolta a Salvator Rosa: lui grave, lei fratture multiple Incidente stradale in via Salvator Rosa. Coppia di anziani in ospedale. Sul posto Polizia locale e 118. I cittadini: “Subito strisce pedonali rialzate” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Una coppia di anziani travolta da uno scooter mentre attraversa la strada in via Salvator Rosa. L'impatto è molto violento. Entrambi i pedoni sono scaraventati a terra, lui batte la testa con una copiosa perdita di sangue e sviene. Lei riporta fratture multiple e un colpo al setto nasale. Arrivano la Polizia Locale e le ambulanze del 118. Il traffico va in tilt. L'incidente stradale è avvenuto ieri, attorno a mezzogiorno, in una domenica assolata e trafficata. A denunciarlo è il Comitato di Salvator Rosa. "Si è verificato l' ennesimo investimento sull'arteria di via Salvator Rosa – spiega Pasquale Laudanno, del gruppo "Quelli di Salvator Rosa e dintorni". È necessario che gli organi istituzionali della Municipalità e del Comune si impegnino per trovare soluzioni e rimedi per scongiurare ancora gravi incidenti". Della vicenda si è interessato subito il consigliere locale Francesco Polio, che ha contattato le istituzioni.

Incidente stradale in via Salvator Rosa: "Subito strisce pedonali rialzate"

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia, un uomo ed una donna, stava attraversando la strada all'altezza dell'incrocio tra via Gesù e Maria e via Salvator Rosa, dove si trova anche una grande farmacia, quando sono stati travolti da uno scooter. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. "L'uomo sembrava messo male – racconta Laudanno – la donna ha riportato fratture e un colpo al setto nasale. Purtroppo da anni si chiede un intervento strutturale ed incisivo sulla viabilità. Come cittadini chiediamo il rispetto delle regole. Si valuti la possibilità di modificare sensi di marcia e segnaletica. Di installare le strisce pedonali rialzate e telecamere agli incroci e per sanzionare l'eccesso di velocità. Istituire rotatorie e magari anche limitare il traffico in particolari orari di punta, come la mattina dalle 8 alle 10".

L'incidente, raccontano i residenti, è stato violento: "Una scena agghiacciante: un uomo e una donna anziani riversi sul selciato, almeno per una decina di minuti, poi la signora ha iniziato a muovere una gamba e un braccio, ma lui niente, perdeva sangue dalla testa. Sinceramente pensavo fosse morto, poi fortunatamente ha mosso qualcosa, ma era messo molto male. Chi si aspetta per installare le strisce con i dossi e la relativa segnaletica come stanno facendo in tante strade di Napoli?".