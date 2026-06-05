Riccardo Autieri morto in un incidente sulla Tangenziale di Napoli: indagato il conducente dell’auto che lo ha travolto

Indagato il conducente dell’automobile che, lo scorso 3 giugno, sulla Tangenziale di Napoli, ha tamponato lo scooter di Riccardo Autieri, ingegnere 66enne di Pozzuoli, poi deceduto per le ferite riportate.

Riccardo Autieri

Con il passare delle ore si delineano i contorni dell'incidente verificatosi lo scorso 3 giugno sulla Tangenziale di Napoli, nel quale ha perso la vita l'ingegnere Riccardo Autieri, 66 anni, originario di Pozzuoli. Anche se la dinamica esatta è ancora al vaglio della Polizia Stradale, lo scooter di Autieri è stato tamponato da un'automobile, il cui conducente, un uomo di 45 anni, è ora indagato per omicidio stradale. La salma di Riccardo Autieri è stata sottoposta a sequestro e, nei prossimi giorni, sarà eseguita l'autopsia.

L'incidente si è verificato poco prima delle 18 di mercoledì 3 giugno, nel tratto della Tangenziale di Napoli compreso tra Agnano e Astroni, in direzione Pozzuoli. Per cause che, come detto, sono ancora in corso di accertamento, lo scooter sul quale viaggiava Riccardo Autieri è stato tamponato dall'automobile guidata dal 45enne; sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno praticato le prime manovre rianimative sul 66enne e lo hanno poi trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto.

Il cordoglio del sindaco di Pozzuoli

Riccardo Autieri era uno stimato ingegnere, molto conosciuto a Pozzuoli; lascia la moglie e tre figli. Tra i tanti messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore, c'è anche quello del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che ha voluto ricordare il 66enne così: "Sono sinceramente e profondamente addolorato per l’improvvisa scomparsa di Riccardo Autieri. Riccardo era una persona stimata da tutti, non solo per la grande professionalità che metteva ogni giorno nel suo lavoro, ma soprattutto per le sue qualità umane: la serietà, la gentilezza, il sorriso sempre pronto e la disponibilità verso gli altri".

"La sua perdita – ha detto ancora il primo cittadino puteolano – lascia un vuoto profondo in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui un tratto di strada. Alla moglie, ai figli, al fratello e a tutti i familiari rivolgo il più sentito abbraccio e le più sincere condoglianze a nome dell’intera comunità puteolana".