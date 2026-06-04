L’ingegnere Riccardo Autieri morto in un incidente in scooter sulla Tangenziale di Napoli: aveva 66 anni

Soccorso dal 118 e portato in ospedale, il 66enne Riccardo Autieri è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate.

La vittima, Riccardo Autieri

Dolore a Pozzuoli per l'improvvisa morte dell'ingegnere Riccardo Autieri, 66 anni, deceduto a causa di un incidente stradale con il suo scooter sulla Tangenziale di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 giugno, il 66enne è rimasto coinvolto in un incidente mentre era in sella al suo scooter, la cui dinamica è ancora in corso di accertamento, tra Agnano e Astroni, in direzione Pozzuoli: Autieri è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 che, dopo aver praticato le prime manovre sul posto, hanno trasferito il 66enne in ospedale, dove purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno eseguito i rilievi utili a determinare la dinamica dell'accaduto e hanno gestito la circolazione automobilistica, fortemente rallentata; tra Agnano e Astroni, in direzione Pozzuoli, si è creata infatti una coda di oltre un chilometro. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, nemmeno quella dell'auto pirata il cui conducente, dopo aver tamponato lo scooter di Autieri, si sarebbe dato alla fuga senza prestare soccorso.

Riccardo Autieri era uno stimato ingegnere e, come detto, la comunità di Pozzuoli, dove viveva con moglie e figli, è stata sconvolta dalla notizia della sua morte; tanti i messaggi che sono apparsi questa mattina sui social network. "Un altro frammento della mia gioventù è stato drammaticamente portato via per sempre. Condoglianze ai figli e alla moglie" ha scritto un amico su Facebook.