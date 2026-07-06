Esce a comprare le pizze, ma si schianta con lo scooter contro un’auto: Ciro Sanselmo morto a Melito, aveva 62 anni

Il tragico incidente si è verificato nel weekend appena trascorso. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica.

Ciro Sanselmo

Una serata come tante, da trascorrere a casa con una pizza fumante, si è trasformata in un incubo per Ciro Sanselmo, 62 anni, che a casa non vi ha fatto più ritorno: l'uomo è morto in un incidente stradale lo scorso sabato, 4 luglio, a Melito, nella provincia di Napoli. Stando a quanto si apprende, Ciro Sanselmo, nella prima serata di sabato, è uscito di casa, in sella al suo scooter, proprio per comprare le pizze da riportare poi a casa: per cause ancora in corso di accertamento, però, in corso Europa, il mezzo a due ruote guidato dal 62enne si è scontrato con un'automobile.

All'incidente hanno assistito altri automobilisti e motociclisti, che hanno allertato i soccorsi: sul posto sono giunti prontamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 62enne; troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Melito e i carabinieri della vicina Marano, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per fare piena luce sull'accaduto e individuare eventuali responsabilità; determinanti al fine della ricostruzione della dinamica dell'incidente potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

La morte di Ciro Sanselmo ha gettato nello sconforto la comunità di Giugliano in Campania, la città della quale il 62enne era originario; sposato e padre di due figli, il 62enne lavorava come operaio.