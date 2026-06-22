Tragedia a Saviano, perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: morto cinquantenne

L’uomo viaggiava su un Honda Sh in via Sant’Erasmo quando ha urtato un palo dell’illuminazione. Deceduto sul colpo, la salma è stata sequestrata per l’autopsia.

Immagine di repertorio

Un palo dell'illuminazione all'altezza del civico 40 di via Sant'Erasmo a Saviano, nel Nolano. E uno scooter accartocciato a terra, col guidatore riverso sull'asfalto. È lo scenario che si presenta ai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola, intervenuti dopo la segnalazione di un incidente stradale. A perdere la vita è un uomo di 50 anni, residente nella zona. Viaggiava in sella al suo Honda Sh quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. L'impatto contro il palo dell'illuminazione pubblica non gli ha lasciato scampo. L'uomo è deceduto sul colpo, prima ancora che potessero arrivare i soccorsi.

I militari hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato la perdita di controllo: un malore, un ostacolo improvviso sulla carreggiata, l'asfalto o un errore di guida sono chiaramente tra le ipotesi che gli inquirenti dovranno vagliare. La salma è stata sequestrata e trasferita al Secondo Policlinico di Napoli, dove sarà eseguita l'autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria. L'esame medico-legale servirà a chiarire se il decesso sia da attribuire esclusivamente al trauma dell'impatto o se altri fattori abbiano avuto un ruolo. Saranno gli accertamenti tecnici nelle prossime ore a stabilire l'esatta successione degli eventi.