Incidente in Tangenziale a Napoli, ferito un motociclista: 1 km di coda tra Agnano e Astroni

L’incidente poco dopo le 18, sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Stradale: un chilometro di coda tra le uscite Agnano ed Astroni in direzione di Pozzuoli.

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Un incidente è avvenuto attorno alle 18 di oggi pomeriggio, mercoledì 3 giugno, sulla Tangenziale di Napoli, tra Agnano ed Astroni, in direzione di Pozzuoli. Un motociclista è rimasto ferito: sul posto, personale del 118 e Polizia Stradale per gli accertamenti. Traffico che è andato rapidamente in tilt: subito un chilometro di coda tra le uscite di Agnano ed Astroni, in attesa dei rilievi e della messa in sicurezza dell'area.