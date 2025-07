“Papà investito a Napoli per aiutare una anziana ad attraversare: ora è grave in ospedale”

video suggerito

Parla il figlio del 78enne investito in via Salvator Rosa: "Mio padre ora è grave. Chiediamo al Comune le strisce pedonali rialzate, basta incidenti"

A cura di Pierluigi Frattasi

"Mio padre stava aiutando una anziana che non camminava bene ad attraversare la strada. Poi è stato investito da uno scooter. Ora è in neurochirurgia al Cardarelli e lotta per la vita. Noi chiediamo al Comune di migliorare la sicurezza di via Salvator Rosa. Basta incidenti, bisogna mettere le strisce pedonali rialzate".

Non nasconde il dolore Gennaro Toro, figlio del 78enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto domenica mattina, 6 luglio, nella strada che collega piazza Mazzini al Museo Archeologico. Assieme al 78enne, salumiere in pensione della zona, molto conosciuto e stimato nel quartiere, è rimasta ferita anche una donna di 76 anni, quest'ultima, subito soccorsa da codice rosso è stata poi derubricata a codice giallo. Le sue condizioni sono in miglioramento, potrebbe essere dimessa nelle prossime ore.

Sulla vicenda indaga la Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Chiaia, che è intervenuta con il Cot, sotto il coordinamento della sala operativa. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento. Sono state acquisite le prime testimonianze e si cercano video delle telecamere della zona. Per l'investimento, è stata identificata una donna, la quale, con i suoi familiari, si è recata in ospedale per sincerarsi delle condizioni di salute dei due feriti.

Il luogo dell’incidente / Foto da Fb "Quelli di Salvator Rosa e dintorni"

Non entra nel merito delle indagini il figlio Gennaro Toro, ma chiede alle istituzioni di aumentare la sicurezza della viabilità della zona.

"Mi hanno raccontato che mio padre era andato a fare una commissione – spiega il figlio del 78enne a Fanpage.it – Una signora gli ha chiesto aiuto per attraversare la strada. Aveva una gruccia e non camminava bene. E mio padre si è offerto di aiutarla. Ad un certo punto, però, è stato investito da uno scooter, sembra all'altezza dell'incrocio con via Gesù e Maria".

Come sta adesso?

Attualmente è ricoverato nel reparto di neurochirurgia all'Ospedale Antonio Cardarelli. Ha riportato un brutto trauma cranico. I medici non erano positivi sulle sue condizioni, metà del tempo era incosciente e l'altra metà molto agitato. Non riconosceva i luoghi e le persone. Una situazione abbastanza critica. La notte, per fortuna, è passata tranquilla. Ma non si può ancora scogliere la prognosi se non passano altre ore per capire il decorso. È una cosa molto delicata, potrebbe evolvere in bene, visto che mio padre non ha grossi problemi, e ce lo auguriamo tutti. Ma le sue condizioni potrebbero anche peggiorare, considerata la sua età. Al momento, i medici non si sbilanciano. La signora, invece, ha riportato dei traumi, ma sembra che stia meglio e di questo siamo contenti.

Cosa chiedete alle istituzioni?

Chiediamo al Comune di migliorare la sicurezza di via Salvator Rosa. Negli ultimi anni ci sono stati troppi incidenti. In alcuni casi gravi e mortali. Mio padre è molto grave. Una soluzione potrebbero essere l'installazione delle strisce pedonali rialzate, che si stanno mettendo anche altrove. Penso che possano essere una delle poche soluzioni. Perché ci sono le telecamere, ma evidentemente non bastano a dissuadere.