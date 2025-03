video suggerito

Incidente stradale a Giugliano: morta una donna di 77 anni, grave la figlia L'incidente sulla SS7 Quater, allo svincolo di Varcaturo: la vittima è una donna di 77 anni, mentre la figlia è rimasta gravemente ferita.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella giornata odierna, martedì 25 marzo, a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: il bilancio è di una donna di 77 anni morta, mentre la figlia è rimasta gravemente ferita. L'incidente si è verificato sulla Strada Statale 7 Quater, all'altezza dello svincolo di Varcaturo: ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto. Stando a una prima ricostruzione, l'automobile sulla quale viaggiavano le due donne, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada, finendo la sua corsa in un canale di raccolta e drenaggio dell'acqua piovana che sorge a lato della carreggiata.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato le due donne al vicino ospedale Santa Maria delle Grazie, a Pozzuoli. Per la più grande delle due donne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: la 77enne è deceduta poco dopo il suo arrivo nel nosocomio flegreo, a causa della gravità delle ferite riportate. Per quanto riguarda la figlia della vittima, la donna è stata ricoverata anche lei all'ospedale di Pozzuoli, in prognosi riservata: le sue condizioni di salute sarebbero gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti infine anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto che, come detto, è ancora poco chiara.