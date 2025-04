Si schianta con la moto a Napoli, Ciro Nazzaro muore a 39 anni: incidente stradale a Capodichino

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Si schianta con la moto a Capodichino. Morto Ciro Nazzaro, motociclista di 39 anni. L'incidente stradale mortale è avvenuto alle ore 23 di ieri, lunedì 31 marzo 2024. L'uomo, secondo le prime informazioni, era alla guida di una moto Ducati e stava percorrendo via Provinciale di Caserta, nella zona di Capodichino, con direzione di marcia da Casavatore verso Napoli. A bordo con lui c'è un passeggero minorenne. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, del reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Enzo Cirillo, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito.

Incidente in via Provinciale Caserta a Napoli

Per cause ancora da accertare, il motociclista avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo prima contro un'auto in sosta e successivamente invadendo la corsia di marcia opposta, dove sopraggiungeva una Opel Agila. L'impatto è stato molto violento. L'autoveicolo si è scontrato con la parte anteriore con la moto. Subito gravi sono apparse le ferite riportate dal conducente della Ducati, che è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118.

Il personale sanitario, dopo aver stabilizzato il ferito, lo ha trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli, dove purtroppo l'uomo è deceduto dopo poco. Il passeggero, invece, è stato trasportato presso la Villa dei Fiori di Acerra, dove è stato medicato e la sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto, l'unità operativa di Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli che ha provveduto ad effettuare i rilievi tecnici. Sentito il magistrato di turno, si è proceduto al sequestro dei veicoli ed all'accertamento tossicologico del conducente della Opel Agila. La salma del 39enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'eventuale esame autoptico.