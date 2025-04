Terremoto oggi ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2 in mare tra Pozzuoli e Bacoli alle 10.30

video suggerito

Trema nuovamente la terra ai Campi Flegrei: una scossa di terremoto si è registrata poco prima delle 10.30 di oggi nella caldera del supervulcano. Stando a quanto riferisce l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) l'evento sismico, avvenuto in mare, ha avuto una magnitudo 2 della Scala Richter: il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione, nella fattispecie nella zona di Monte Nuovo a Pozzuoli e in quella di Baia a Bacoli. Nei Campi Flegrei si registra, dunque, una ripresa dell'attività sismica dopo un breve periodo di relativa calma e assenza di scosse.

La velocità di innalzamento del suolo rallenta nei Campi Flegrei

A un periodo di sismicità meno accentuata, rispetto alle forti scosse registrate a metà marzo (come quella di magnitudo 4.6, la più intensa mai registrata ai Campi Flegrei) si accompagnano anche buone notizie, contenute nell'ultimo bollettino di monitoraggio settimanale della caldera diramato dall'Osservatorio Vesuviano, che ha confermato "una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo, con un valore medio preliminare di velocità mensile di circa 20 millimetri al mese. Tale valore è da ritenersi ancora preliminare, in attesa di ulteriori dati, che saranno disponibili nelle prossime settimane" come si legge nel bollettino.