Incidente Tangenziale a Napoli, scontro tra due auto con testacoda ad Arco Felice Incidente stradale sulla Tangenziale direzione Napoli, all'altezza di delle uscite di Arco Felice e Cuma.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro tra due auto all'ingresso della Tangenziale di Napoli, tra le uscite di Cuma e Arco Felice, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo 2025. Nell'impatto, una delle due auto ha ruotato su sé stessa, in un rocambolesco testacoda. Per fortuna, secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe stato di lieve entità e non ci sarebbero stati feriti. Solo leggeri danni alle due vetture che sono rimaste coinvolte nel sinistro. A seguito dell'incidente stradale, il traffico nella zona ha registrato alcuni rallentamenti, già rientrati. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Tangenziale di Napoli, con i suoi ausiliari che hanno provveduto a regolare la circolazione, evitando che automobilisti curiosi potessero rallentare andando a creare ulteriori disagi.

Incidente stradale sulla Tangenziale a Pozzuoli

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni le due vetture stavano viaggiando in direzione di Napoli, quando si sarebbero improvvisamente scontrate per motivi ancora in corso di accertamento. Il contatto, come detto, ha dato luogo ad un testacoda. Una delle auto, ormai senza controllo, ha invaso l'altra corsia ed è rimasta leggermente danneggiata. La Polstrada è intervenuta sul posto e sono stati eseguiti i rilievi del caso ed acquisite le testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il tragitto della rete autostradale per cercare di chiarire tutti gli aspetti dell'incidente. Le due vetture sono poi state rimosse in sicurezza dalla carreggiata.