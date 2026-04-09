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Incidente sull’Autostrada A1 a Casoria, code di 3 chilometri verso Napoli: traffico sulla Tangenziale

Traffico in tilt nell’ingresso a Napoli a causa di un incidente sull’Autostrada A1 all’altezza di Casoria. Due chilometri di code verso la Tangenziale. Secondo incidente a Capodimonte con 3 auto coinvolte e un ferito.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Un incidente stradale si verificato questa mattina sull'Autostrada A1 Milano-Napoli, all'altezza di Casoria. Il traffico è impazzito, con due chilometri di coda verso Napoli, tra il bivio della diramazione Capodichino-raccordo SP1 Casoria e l'inizio della Tangenziale. Forti rallentamenti anche sulla Tangenziale sul viadotto di Corso Malta, con lunghe code in entrata in direzione Pozzuoli fin dalle 7 di questa mattina, giovedì 9 aprile. Auto bloccate da oltre mezz'ora sull'A1 a causa delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto sono arrivati gli ausiliari del traffico, l'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli e le forze dell'ordine che stanno gestendo la viabilità per scongiurare altri incidenti.

Secondo incidente sulla Tangenziale a Capodimonte, un ferito

Un secondo incidente, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si è verificato questa mattina, attorno alle 7,00, sulla Tangenziale di Napoli, all'altezza di Capodimonte. Nell'impatto sono state coinvolte tre auto e si è registrato un ferito non grave. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro che ha trasportato il malcapitato in codice giallo al pronto soccorso ospedaliero. Si sono registrate lunghe code e rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione delle auto danneggiate e dei detriti dello scontro rimasti sulla strada. A complicare la situazione anche vari automobilisti curiosi che hanno rallentato per capire cosa stesse accadendo. Dopodiché la circolazione è tornata regolare. Al momento non si registrano rallentamenti sulla Tangenziale di Napoli nella zona del Corso Malta.

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