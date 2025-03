video suggerito

Auto investe e uccide donna sul marciapiedi: aveva 55 anni. Incidente a San Giorgio a Cremano Incidente stradale in via Pittore a San Giorgio a Cremano. Morta donna investita da un'auto. Indaga la Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Auto senza controllo investe e uccide una donna di 55 anni in via Pittore. all'altezza del civico 53, a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi, domenica 30 marzo 2025, attorno alle ore 11,45 . Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118, la Polizia Locale e i carabinieri. Il personale sanitario, però, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La 55enne stava camminando tranquillamente sul marciapiedi, secondo le prime ricostruzioni, quando sarebbe stata travolta dall'automobile senza controllo, una Peugeot 208, guidata da un uomo di 57 anni.

Incidente stradale in via Pittore a San Giorgio a Cremano

Non si esclude che il conducente possa essere stato colto da improvviso malore o che possa essersi verificato un guasto tecnico alla vettura. Si tratta solo di ipotesi, è bene precisare, perché sulla dinamica del sinistro sono ancora in corso accertamenti e bisognerà aspettare l'esito delle indagini per avere maggiori dettagli. L'impatto è stato violentissimo e la donna è stata sbalzata di alcuni metri, cadendo rovinosamente al suolo. Purtroppo, per la vittima non c'è stato nulla da fare ed è morta a seguito delle ferite riportate. L'incidente stradale è avvenuto in via Pittore, nel comune del vesuviano alle porte di Napoli. La Polizia Locale sta eseguendo i rilievi del caso ed ha raccolto le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate ed acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere maggiori elementi per ricostruire l'accaduto e chiarire ogni aspetto della vicenda.

Il sindaco Zinno: "Una tragedia"

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di San Giorgio, Giorgio Zinno:

Cari concittadini, purtroppo questa mattina si è verificato un incidente mortale in via Pittore, all'altezza del civico 53, che ha coinvolto una donna di 55 anni investita da un uomo di 57 e deceduta sul colpo. L'episodio è accaduto intorno alle 11,45 di stamane. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, immediatamente intervenuta sul posto insieme ai Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, la donna stava passeggiando sul marciapiede, quando il conducente dell’auto avrebbe improvvisamente perso il controllo e sbandando ha colpito la signora facendola cadere in strada procurandole la morte. Sul posto sono arrivati immediatamente anche i medici del 118, ma nonostante ripetuti tentativi di rianimazione, purtroppo i sanitari hanno dovuto constare il decesso della donna. L'uomo alla guida, in visibile stato di shock, ora si trova in ospedale. Sono in contatto con la nostra Polizia Municipale che sta avviando tutti gli accertamenti necessari, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, al fine di fare chiarezza sulla dinamica e sulle cause di questa tragedia. Alla famiglia della vittima va il cordoglio da parte della comunità sangiorgese.