Incidente nella notte a Napoli, moto contro auto a Chiaiano: gravissimo un ragazzo di 18 anni Lo scontro si è verificato nella notte in via Scaglione, zona settentrionale di Napoli: molto grave un giovane, alla guida della moto, che è ricoverato in prognosi riservata in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale nella notte appena trascorsa a Chiaiano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: il bilancio è di un giovane di 18 anni ferito, in condizioni molto gravi. L'incidente si è verificato intorno alle 2.40 in via Emilio Scaglione, all'incrocio con via Marco Rocco di Torrepadula: il giovane, alla guida della moto, si è scontrato con un'automobile, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Soccorso dal 118, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al più vicino ospedale, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata e considerato in imminente pericolo di vita.

Le indagini sull'incidente sono affidate alla Polizia Municipale di Napoli, guidata dal comandante Ciro Esposito. Nella fattispecie, in via Scaglione sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica Stradale, guidati dal sotto tenente Vincenzo Cirillo, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare la precisa dinamica dell'incidente, ancora poco chiara, e a individuare eventuali responsabilità. Gli agenti della Municipale hanno anche visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona: da una prima ricostruzione, il giovane in sella alla moto potrebbe essere passato al semaforo con il rosso, impattando a gran velocità contro l'automobile; gli accertamenti dei caschi bianchi, però, proseguono.