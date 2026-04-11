Un sedicenne ha perso il controllo dell’auto a noleggio e si è schiantato contro un palo della luce a Napoli

L’incidente è avvenuto nella notte in via Coroglio con quattro minorenni a bordo. Due ragazzi sono rimasti feriti e il conducente è stato denunciato, mentre il noleggiatore dell’auto è stato sanzionato per affidamento incauto del veicolo.

Immagine di archivio

Un minorenne alla guida di un'auto a noleggio perde il controllo del veicolo e si schianta contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’incidente è avvenuto nella notte, intorno alle ore 2.45, in via Coroglio, a Napoli, zona Bagnoli, quadrante Ovest della città. Secondo quanto ricostruito, a bordo dell'auto c'erano quattro ragazzi, tutti minorenni. Il conducente, sedici anni, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell’alta velocità, finendo contro un palo della luce che è stato completamente abbattuto dall’impatto.

Due i feriti. Il giovane alla guida è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove i medici gli hanno assegnato una prognosi di cinque giorni. Un passeggero di diciassette anni è stato invece portato all'ospedale San Paolo, con una prognosi di dieci giorni. Illesi gli altri due occupanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno identificato i ragazzi e li hanno affidati ai rispettivi genitori. L’auto, risultata a noleggio, è stata riconsegnata al locatario. Nei suoi confronti sono state contestate le sanzioni previste dal codice della strada per l’incauto affidamento del veicolo, oltre ad altre violazioni emerse durante gli accertamenti.