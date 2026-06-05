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Container si stacca da tir e schiaccia auto, incidente vicino al Porto di Napoli

Incidente stradale nell’area portuale di Napoli dove un camion ha perso il rimorchio che ha schiacciato un’auto.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Un container nell'area portuale di Napoli si sgancia da un tir e schiaccia un'auto. Il cofano dell'autovettura è stato completamente distrutto. Per fortuna non ci sono vittime né feriti. L'incidente è accaduto oggi, venerdì 5 giugno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, il container si è improvvisamente staccato dal rimorchio di un tir durante le operazioni di movimentazione all'interno dello scalo ed è precipitato su un'autovettura che si trovava nelle immediate vicinanze, schiacciandola.

L'episodio si è verificato in una zona particolarmente trafficata del porto, interessata dal continuo transito di mezzi pesanti e veicoli impegnati nelle attività logistiche. Per cause ancora in fase di accertamento, il container ha ceduto dal sistema di ancoraggio del camion ed è finito sulla vettura, provocando ingenti danni alla carrozzeria e deformando gran parte dell'abitacolo. Le immagini scattate sul luogo dell'incidente e pubblicate dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) mostrano l'auto gravemente danneggiata. Uno scenario che ha immediatamente fatto temere il peggio ai presenti. "Un container – scrive Borrelli – nell'area portuale di Napoli si è staccato da un tir ed finito sopra una macchina schiacciandola".

Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto e i danni riportati dal veicolo, il bilancio è stato decisamente meno grave del previsto. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, non si registrano vittime né persone ferite. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e verificato l'assenza di persone coinvolte all'interno del veicolo. Presenti anche le autorità competenti e il personale portuale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno portato al distacco del container e verificare eventuali responsabilità.

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