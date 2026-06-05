Container si stacca da tir e schiaccia auto, incidente vicino al Porto di Napoli

Incidente stradale nell’area portuale di Napoli dove un camion ha perso il rimorchio che ha schiacciato un’auto.

Un container nell'area portuale di Napoli si sgancia da un tir e schiaccia un'auto. Il cofano dell'autovettura è stato completamente distrutto. Per fortuna non ci sono vittime né feriti. L'incidente è accaduto oggi, venerdì 5 giugno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, il container si è improvvisamente staccato dal rimorchio di un tir durante le operazioni di movimentazione all'interno dello scalo ed è precipitato su un'autovettura che si trovava nelle immediate vicinanze, schiacciandola.

L'episodio si è verificato in una zona particolarmente trafficata del porto, interessata dal continuo transito di mezzi pesanti e veicoli impegnati nelle attività logistiche. Per cause ancora in fase di accertamento, il container ha ceduto dal sistema di ancoraggio del camion ed è finito sulla vettura, provocando ingenti danni alla carrozzeria e deformando gran parte dell'abitacolo. Le immagini scattate sul luogo dell'incidente e pubblicate dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) mostrano l'auto gravemente danneggiata. Uno scenario che ha immediatamente fatto temere il peggio ai presenti. "Un container – scrive Borrelli – nell'area portuale di Napoli si è staccato da un tir ed finito sopra una macchina schiacciandola".

Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto e i danni riportati dal veicolo, il bilancio è stato decisamente meno grave del previsto. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, non si registrano vittime né persone ferite. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e verificato l'assenza di persone coinvolte all'interno del veicolo. Presenti anche le autorità competenti e il personale portuale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno portato al distacco del container e verificare eventuali responsabilità.