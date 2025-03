video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Doppio incidente nei pressi della Tangenziale di Corso Malta: maxi-tamponamento tra auto Doppio incidente questa mattina a Poggioreale: il primo sulla ex SS162, il secondo sulla viabilità ordinaria. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Doppio incidente questa mattina nei pressi della Tangenziale di Napoli al Corso Malta, non coinvolta direttamente nel sinistro. Il primo incidente è avvenuto sulla ex SS162 in direzione Napoli, gestita da Anas, prima dello svincolo Centro Direzionale. Il secondo incidente è avvenuto, invece, sulla viabilità ordinaria, sempre nei pressi del Centro Direzionale. Da quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, nel primo sinistro si sarebbe verificato un tamponamento tra più auto. A causa dei due sinistri, quasi concomitanti, si sono registrati grossi disagi alla circolazione veicolare, per fortuna poi risolti già nel corso di questa mattina, venerdì 14 marzo 2025.

Ieri due incidenti su Tangenziale e Centro Direzionale

Ieri, invece, un incidente si è verificato proprio sulla Tangenziale. Due auto si sono scontrate all'altezza del casello di Corso Malta. Le due vetture sono entrate contemporaneamente nella corsia Telepass. Una delle due, a causa della mancanza di spazio sufficiente per la manovra, ha parzialmente divelto uno degli spartitraffico. La strada statale 162 dir del Centro Direzionale è un asse viario della Città metropolitana di Napoli, che collega il quadrante nord orientale dell'hinterland napoletano al centro direzionale e alla Tangenziale di Napoli. È classificata come strada extraurbana principale. Dal 2019 è gestita nuovamente da Anas.

Sempre ieri mattina un ulteriore incidente si è verificato in via Domenico Aulisio, una strada che costeggia il Centro Direzionale. Qui un'auto si è schiantata contro il muro di cinta dell'ex mercato ortofrutticolo, restando gravemente danneggiata. Per fortuna, non ci sono stati feriti gravi.