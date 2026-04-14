Il guasto che ha bloccato i treno Av Roma-Napoli per 5 ore legato al sistema di comunicazioni Nokia

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Sarebbe stato un guasto al sistema di telecomunicazione GSM-R gestito da Nokia a bloccare per quasi 5 ore, stamattina, i treni dell'alta velocità Napoli-Roma, Intercity e regionali, con decine di corse cancellate, limitate o con ritardi di oltre tre ore. Ad andare in tilt il sistema che gestisce la comunicazione della circolazione ferroviaria, attorno alle 6,00 del mattino. Sulla vicenda Rfi, la Rete Ferroviaria Italiana, ha attivato una commissione d'inchiesta per approfondire la vicenda. Migliaia di persone in tutt'Italia sono rimaste a piedi, bloccate nelle stazioni o sui treni fermi. Caos e proteste a Napoli Centrale, Roma Termini e ad Afragola Av. Il guasto è stato poi riparato attorno alle 10,20 e la circolazione è tornata progressivamente regolare, assestandosi attorno alle 13.

Salvini: "Rfi si rivalga sui privati"

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, che oggi si trovava al Vinitaly di Verona, ha confermato di star seguendo "con grande attenzione la situazione sulla linea ferroviaria Av Roma-Napoli. È evidente che quanto accaduto non è riconducibile a eventi imprevedibili come il maltempo, bensì a un'azienda privata che fornisce un servizio a Rfi". Per questo motivo, l'auspicio di Salvini è che "al di là delle tradizionali procedure di salvaguardia e rimborso per i viaggiatori da parte di Trenitalia, Rfi si rivalga sui responsabili".

Cos'è il sistema GSM-R che è andato in tilt oggi

Così il sistema GSM-R? È la rete di telefonia mobile di Rfi, dedicata e separata da quella comune. In pratica, un sistema di comunicazione cosiddetto terra-treno che collega via radio tutta la rete ferroviaria, consentendo i contatti a bordo dei convogli anche in galleria. Il sistema è attivo dal 2004, quindi da 22 anni, ed è in funzione in tutt'Europa, non solo in Italia: offre "servizi voce, SMS e dati necessari per garantire l’interoperabilità e il regolare esercizio ferroviario", si legge sulla pagina di Rfi. La rete di telefonia mobile GSM-R – dove “R” sta per railway (cioè ferrovia) – trasmette nelle bande di frequenza 876–880 MHz (uplink) e 921–925 MHz (downlink) riservate in Europa ai servizi di comunicazione ferroviaria.

Si tratta di un servizio indispensabile che consente le comunicazioni tra il personale del Gestore Infrastruttura e delle Imprese Ferroviarie: numeri funzionali, chiamate di gruppo e di emergenza ferroviaria, indirizzamento dipendente dalla posizione, gestione dei livelli di priorità. Sono quasi 12mila i chilometri di linee ferroviarie copertu dal segnale GSM-R, per quelli non raggiungibili, sono stati stipulati accordi di roaming con due operatori nazionali di telefonia mobile.