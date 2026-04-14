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Trasporto pubblico a Napoli

Treni Alta Velocità Napoli-Roma, ritardi fino a 2 ore e cancellazioni oggi 14 aprile per un guasto

Treni limitati, cancellati e ritardi fino a 2 ore sulla linea alta velocità Roma-Napoli, a causa di un guasto tecnico al nodo partenopeo.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Trasporto pubblico a Napoli

Forti rallentamenti sulla linea alta velocità Napoli-Roma, questa mattina, martedì 14 aprile, a causa di un guasto tecnico al nodo di Napoli. Si registrano ritardi fino a 2 ore e corse cancellate. Il problema si è verificato all'alba, attorno alle ore 6, a seguito di un inconveniente tecnico alla linea nei pressi del capoluogo partenopeo, come comunicato da Rfi, Rete Ferroviaria Italiana. Disagi anche per i treni Intercity.

Treni limitati, cancellati e ritardi di 2 ore

I treni Alta Velocità stanno registrando limitazioni di percorso e cancellazioni. In alcuni casi sono stati spostati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, con ritardi fino a 120 minuti. Rallentamenti anche per gli Intercity con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

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  • FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35): il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12): il treno oggi è instradato sulla linea convenzionale via Formia e non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri diretti a Napoli Afragola possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48): il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33): il treno oggi è cancellato. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

  • FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24)
  • FR 9608 Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00)
  • FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Roma Termini (7:00)
  • FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34)
  • FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)
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