Treni Alta Velocità Napoli-Roma, ritardi fino a 2 ore e cancellazioni oggi 14 aprile per un guasto

Treni limitati, cancellati e ritardi fino a 2 ore sulla linea alta velocità Roma-Napoli, a causa di un guasto tecnico al nodo partenopeo.

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Forti rallentamenti sulla linea alta velocità Napoli-Roma, questa mattina, martedì 14 aprile, a causa di un guasto tecnico al nodo di Napoli. Si registrano ritardi fino a 2 ore e corse cancellate. Il problema si è verificato all'alba, attorno alle ore 6, a seguito di un inconveniente tecnico alla linea nei pressi del capoluogo partenopeo, come comunicato da Rfi, Rete Ferroviaria Italiana. Disagi anche per i treni Intercity.

Treni limitati, cancellati e ritardi di 2 ore

I treni Alta Velocità stanno registrando limitazioni di percorso e cancellazioni. In alcuni casi sono stati spostati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, con ritardi fino a 120 minuti. Rallentamenti anche per gli Intercity con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

: il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia. FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12) : il treno oggi è instradato sulla linea convenzionale via Formia e non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri diretti a Napoli Afragola possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

: il treno oggi è instradato sulla linea convenzionale via Formia e non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri diretti a Napoli Afragola possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia. FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

: il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia. FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33): il treno oggi è cancellato. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: