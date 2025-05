Incidente stradale nella Galleria Laziale a Napoli, tunnel chiuso per 2 ore: caos traffico a Fuorigrotta

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale nella Galleria Laziale di Napoli, questa mattina, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate. Il tunnel che collega Fuorigrotta a piazza Sannazaro a Mergellina, è stato chiuso dalle forze dell'ordine per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni di messa in sicurezza delle vetture coinvolte. Sul posto due auto della Polizia Locale di Napoli, che hanno bloccato gli accessi. Una brutta sorpresa per gli automobilisti della zona occidentale della città, costretti a fare un lungo giro per raggiungere il centro cittadino. La Galleria è stata poi riaperta attorno alle ore 9,00 di oggi, domenica 11 maggio 2025.