Investito da pirata della strada davanti al Museo Archeologico, pedone gravissimo in ospedale a Napoli Incidente stradale in piazza Museo a Napoli. Uomo ferito gravemente. Indaga la Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Investito da un pirata della strada davanti al Museo Archeologico Nazionale mentre attraversa la strada. Uomo ferito gravemente a Napoli. Il violento incidente stradale è avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio 2025, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, nella zona di piazza Museo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, inviati dalla centrale operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, e coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito. Secondo le prime indagini si tratterebbe di un incidente stradale con omissione di soccorso. La vittima, un uomo straniero, sembra di origine bengalese, sarebbe stata investita mentre stava attraversando la strada. Il conducente del veicolo che lo ha travolto non lo avrebbe soccorso nell'immediato, secondo le prime informazioni.

Napoli, incidente davanti al Museo: indagini della Polizia Locale

Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Il personale sanitario ha prestato subito i primi soccorsi al malcapitato. Il paziente è stato stabilizzato e subito dopo trasportato in urgenza, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Le sue condizioni erano apparse inizialmente critiche. Ma dopo un ulteriore controllo, gli sono stati refertati 30 giorni di prognosi. L'uomo ha subito vari traumi nell'impatto e avrà bisogno di un lungo periodo di convalescenza. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto.

Un altro incidente stradale si è verificato a Napoli questa mattina, attorno alle ore 7,00, nella Galleria Laziale che collega Fuorigrotta a Mergellina, ed ha visto coinvolti 5 autoveicoli. Nel sinistro sono rimaste ferite due persone. Il tunnel è stato chiuso e poi riaperto poco prima delle ore 9,00.