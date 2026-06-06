Investita da una moto al terminal di Avellino: grave 14enne, portata in eliambulanza al Santobono di Napoli
Era con gli amici, nei pressi del terminal di Air Campania ad Avellino, quando una moto la travolge. È la tarda serata di giovedì 5 giugno: una ragazza di 14 anni, residente a Mercogliano, si ritrova a terra con diverse fratture in varie parti del corpo.
Il 118 la trasporta d'urgenza all'ospedale "Moscati" di Avellino, dove arriva in codice rosso. Le sue condizioni sono subito giudicate gravi: poco dopo l'una di notte i medici dispongono il trasferimento in eliambulanza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, struttura di riferimento regionale per i traumi più critici in età pediatrica.
Il motociclista che l'ha investita è un 25enne. Anche lui è rimasto ferito nell'impatto, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: restano da chiarire velocità, traiettorie e le circostanze precise dello schianto.