Investita da una moto al terminal di Avellino: grave 14enne, portata in eliambulanza al Santobono di Napoli

L’incidente è avvenuto ieri sera. La ragazza, di Mercogliano, è arrivata al Moscati in codice rosso con diverse fratture. Poi il trasferimento nella notte.

Era con gli amici, nei pressi del terminal di Air Campania ad Avellino, quando una moto la travolge. È la tarda serata di giovedì 5 giugno: una ragazza di 14 anni, residente a Mercogliano, si ritrova a terra con diverse fratture in varie parti del corpo.

Il 118 la trasporta d'urgenza all'ospedale "Moscati" di Avellino, dove arriva in codice rosso. Le sue condizioni sono subito giudicate gravi: poco dopo l'una di notte i medici dispongono il trasferimento in eliambulanza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, struttura di riferimento regionale per i traumi più critici in età pediatrica.

Il motociclista che l'ha investita è un 25enne. Anche lui è rimasto ferito nell'impatto, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: restano da chiarire velocità, traiettorie e le circostanze precise dello schianto.