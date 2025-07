Auto contromano in Galleria Laziale sfreccia tra gli scooter sulla corsia preferenziale Auto contromano sulla corsia riservata della Galleria Laziale di Napoli. Il video pubblicato da Francesco Emilio Borrelli al vaglio della Polizia Locale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sfreccia in auto contromano sulla corsia preferenziale della Galleria Laziale di Napoli, tra gli scooter che cercano di schivarlo. L'episodio, ripreso in un video, è stato inviato al parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) sabato 28 giugno 2025, che lo ha poi pubblicato sui suoi canali social. Nelle immagini, riprese in un video amatoriale, si vede la vettura correre sulla corsia di sinistra, quella che collega piazza Sannazaro a via Fuorigrotta riservata a taxi e bus del servizio pubblico, ma percorribile anche dagli scooter.

Borrelli (Avs): "Basta incoscienti, più controlli"

Il parlamentare Borrelli ha raccolto la segnalazione di un cittadino, pubblicando il video: "Deputato – si legge nel messaggio rivolto al parlamentare – le segnalo questo incosciente che ha percorso in controsenso tutta la strada della grotta verso piazza Sannazaro. Spero che paghi le conseguenze di questo gesto folle che mette il pericolo altre persone”.

Solo il 21 agosto scorso, un uomo di 62 anni era stato investito da un'auto ed era morto mentre percorreva in scooter la corsia riservata della Galleria Laziale. Il pirata della strada, che inizialmente era fuggito, è stato poi identificato. Nel caso dell'auto contromano del video pubblicato oggi da Borrelli, le immagini sono ora al vaglio della Polizia Locale di Napoli, coordinata dal Comandante Generale Ciro Esposito, che sta conducendo le indagini. Nel caso la vettura dovesse essere identificata, scatterà la sanzione prevista dal codice della strada. Viaggiare contro mano è molto rischioso e può mettere a repentaglio l'incolumità propria e di altre persone.