video suggerito

Incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: coinvolti due mezzi pesanti, quattro i feriti Incidente poco prima dello svincolo di Atena Lucana, in direzione sud: due automezzi coinvolti, 4 le persone rimaste ferite e portate all’ospedale di Polla. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Paura sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dove un incidente che ha visto coinvolti due automezzi pesanti ha causato anche quattro feriti. L'impatto è avvenuto nel tratto poco distante lo svincolo di Atena Lucana, in direzione di Reggio Calabria. Ancora da ricostruire le cause dell'incidente: forze dell'ordine che ora sono chiamate a ricostruire l'esatta dinamica del tutto. L'impatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte, lungo l'autostrada che dal capoluogo della Valle dell'Irno arriva fino all'estrema punta dello stivale italiano, una volta nota come Erythra, "la Rossa".

I due mezzi pesanti sono entrati in collisioni per cause ancora in corso di accertamento, sbandando per diversi metri: uno dei due è finito contro il guardrail, che fortunatamente ha "retto" all'impatto, evitando dunque che il mezzo precipitasse dalla scarpata sottostante. Quattro i feriti, portati all'ospedale "Luigi Curto" di Polla: fortunatamente, le loro condizioni non sono considerate gravi. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale Anas, per mettere in sicurezza il tutto e ripristinare nel minore tempo possibile la viabilità.