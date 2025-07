Mamma in auto con la figlia si sente male e si schianta in autostrada: incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria

video suggerito

Incidente stradale sull'A2 prima dell'uscita Battipaglia: ferite mamma e figlia, portate in ospedale. Sul posto pompieri, forze dell'ordine, 118 e volontari della Vopi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Mamma a bordo di un'auto con la figlia si sente male e si schianta contro il guard rail. Soccorse da ambulanza, vigili del fuoco e forze dell'ordine, le due donne sono rimaste ferite e sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Non sarebbero gravi. Il violento incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 3 luglio, attorno alle ore 20,00, sull'autostrada A2 Salerno Reggio Calabria, direzione nord, prima dell'uscita di Battipaglia. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sulla quale sono ancora in corso accertamenti, ma secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Incidente sulla A2: ferite mamma e figlia, in ospedale

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con gli ausiliari del traffico di Anas, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale sanitario dei volontari della Vopi del 118, intervenuti con una auto medica e l'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno. Le due donne, secondo le prime informazioni, sarebbero rimaste leggermente ferite. Subito soccorse, hanno ricevuto le prime cure mediche sul posto. Dopo essere state stabilizzate, sono state trasportate in ospedale per eventuali ulteriori accertamenti.

Le forze dell'ordine stanno conducendo accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Sono state raccolte le prime testimonianze ed effettuati i rilievi del caso. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per avere ulteriori elementi. Ieri, intanto, era una giornata molto calda. La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per ondate di calore sulla regione che sarà in vigore fino a domani, sabato 5 luglio, salvo proroghe.