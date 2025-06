Tir carico di scatolette di tonno si schianta e si ribalta, incidente sulla A2 Salerno-Reggio: caos traffico Incidente all’altezza dello svincolo di Campagna sull’autostrada A2 Salerno-Reggio. Ferito l’autista del tir. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Violento incidente stradale questa mattina sulla autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria ‘Autostrada del Mediterraneo'. Un tir carico di generi alimentari, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo, schiantandosi contro il guard rail e rovesciandosi su un fianco. Il traffico è andato in tilt, con lunghe code. L'incidente è avvenuto dopo lo svincolo di Campagna, in provincia di Salerno, in direzione sud, all'altezza del chilometro 43,900.

Incidente stradale a Campagna: tir carico di tonno si ribalta

Sul posto sono intervenute le squadre degli ausiliari dell'Anas, le ambulanze del 118 dei volontari del Vopi, e gli agenti della Polizia Stradale per le operazioni di rimozione del veicolo e per la pulizia del materiale dal piano viabile. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'incidente, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto attorno alle ore 8,00 di questa mattina, mercoledì 18 giugno. La circolazione veicolare è stata ripristinata, poi, attorno alle ore 15,00.

Traffico paralizzato per 7 ore

Il tir era agganciato ad un rimorchio che si è ribaltato. All'interno c'era un carico di scatolette di tonno. Quando il mezzo si è rovesciato, gli alimenti si sono sparsi in strada, rendendo difficile la circolazione. Il conducente è rimasto ferito, ma non sarebbe in gravi condizioni. I soccorsi sono riusciti ad estrarlo non senza difficoltà dall'abitacolo. Per fortuna, non ci sono stati altri veicoli coinvolti e non si segnalano altri feriti. Il personale sanitario, dopo aver prestato i primi soccorsi all'autista infortunato, lo ha accompagnato in ospedale per eventuali ulteriori accertamenti.