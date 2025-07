video suggerito

Auto si schianta contro camion dei rifiuti, un morto e due feriti: incidente ad Angri (Salerno) Incidente stradale ad Angri: auto contro camion, morto passeggero. Feriti i due conducenti: in ospedale. Indagano carabinieri e polizia locale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Auto si schianta contro il camion dei rifiuti, un morto e due feriti. Il terribile incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 5 luglio, ad Angri, in provincia di Salerno. La vittima è stata identificata: si tratta di Giuseppe Senatore, 85 anni, residente a Nocera Superiore. L'uomo, secondo le prime informazioni, era seduto sul sedile lato passeggero nella automobile Ford Focus ed è rimasto gravemente ferito a seguito dell'impatto. È deceduto, purtroppo, poco dopo in ospedale, a seguito delle ferite riportate, nonostante i tentativi disperati del personale sanitario di salvargli la vita. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'incidente è avvenuto in via Taurano, nella periferia di Angri, poco distante dall'area industriale Taurana e dalla frazione Orta Loreto dei comuni di Sant'Egidio del Monte Albino e Pagani.

Incidente ad Angri: auto contro camion, un morto

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, la Ford Focus grigia, con a bordo due persone, si sarebbe scontrata, per motivi ancora in corso di accertamento, con un camion dell'igiene urbana del Comune di Scafati. L'impatto è stato molto violento ed i due mezzi sono rimasti fortemente danneggiati. Ad avere la peggio, purtroppo, l'85enne che era seduto al posto del passeggero. Subito soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso ospedaliero, è morto a causa delle lesioni. Feriti anche il conducente dell'auto e del camion dei rifiuti. Anche loro si sono recati in ospedale per eventuali ulteriori accertamenti. Ma nessuno dei due sarebbe grave. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale di Angri, che hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.