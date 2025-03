video suggerito

Marito e moglie trovati morti in casa a Napoli: non si esclude l’ipotesi omicidio-suicidio Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti in casa: sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

216 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Tragedia nella giornata di oggi, venerdì 21 marzo, a Napoli: due cadaveri, appartenenti a un uomo e una donna, marito e moglie di origini ucraine, sono stati trovati in un appartamento in via Don Giovanni Bosco. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, nella fattispecie gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato che, al momento, non escludono nessuna ipotesi, nemmeno quella dell'omicidio-suicidio, che sembrerebbe essere quella più accreditata; le generalità delle due vittime non sono ancora state rese note.

Sul luogo del macabro ritrovamento è arrivata anche la Scientifica della Polizia di Stato, che ha effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto; presente anche il medico legale per un primo esame esterno sui cadaveri, che saranno poi successivamente sottoposti ad autopsia. Da quanto si apprende, il corpo della donna mostra evidenti segni di violenza.