Napoli, omicidio-suicidio ai Quartieri Spagnoli: morti due fratelli in vico Santo Spirito di Palazzo I corpi senza vita di due fratelli ritrovati in casa in piazzetta Carolina ai Quartieri Spagnoli. Uccisi a colpi di pistola. Sul posto la Polizia di Stato e la scientifica: ipotesi omicidio-suicidio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it (Peppe Pace)

Due uomini trovati morti in casa ai Quartieri Spagnoli di Napoli oggi giovedì 3 luglio. Sul posto la Polizia di Stato e la polizia scientifica. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di due fratelli, un ex guardia giurata di 76 anni e l'ex sagrestano 80enne della Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Tra le ipotesi, quella dell'omicidio-suicidio. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.

I due corpi senza vita sono stati scoperti in un basso all’interno dell’androne di un palazzo in vico Santo Spirito di Palazzo, nei pressi di piazzetta Carolina, vicino alla Prefettura di Napoli, via Chiaia e piazza del Plebiscito. Sono al lavoro gli investigatori della Polizia di Stato con la scientifica. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, qualcuno avrebbe sentito dei colpi d'arma da fuoco prima del rinvenimento dei corpi senza vita dei due uomini. Non si esclude che uno dei fratelli abbia ucciso l'altro e poi si sia tolto la vita con. la stessa arma, ma questa ipotesi attende comunque di essere confermata.

Chi sono i due fratelli morti ai Quartieri Spagnoli

Le due vittime sarebbero i due fratelli Raffaele Poce, 76 anni, ex guardia giurata, e Franco Poce, 80 anni, ex sagrestano della chiesa di Santa Maria degli Angeli. I due sarebbero morti dopo essere stati colpiti da proiettili esplosi da una pistola a tamburo. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, l'ex vigilante avrebbe sparato al fratello e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma. L'ex guardia giurata, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, andava a trovare spesso il fratello malato, 80enne, che viveva da solo, in condizioni precarie.