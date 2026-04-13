Napoli, la notte delle stese: botta e risposta ai Quartieri Spagnoli, spari in via Dei Mille

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Tre episodi, distinti, che potrebbero essere però collegati: questa notte sono state tre le sparatorie segnalate alle forze dell'ordine, tutte nel centro di Napoli. Nessun ferito, nessun danno, bossoli rinvenuti a terra: le prime due potrebbero essere un "botta e risposta", la terza una "stesa". Le indagini sono affidate agli investigatori del commissariato San Ferdinando.

Il primo allarme alle 00.40 di oggi, 13 aprile. La segnalazione arriva da via San Pantaleone, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Passano circa tre ore e, alle 3.30, la scena si ripete. Il luogo indicato, però, stavolta è via Sant'Anna di Palazzo. Sempre Quartieri Spagnoli, strada che interseca con quella precedente. In entrambi i casi a terra vengono rinvenuti diversi bossoli. La vicinanza tra i due punti suggerisce che gli episodi possano essere legati, e che il secondo possa in qualche modo essere una risposta al primo. E le ipotesi convergono sui gruppi di giovani che, da diverso tempo, sono contrapposti proprio nel quartiere del centro napoletano.

E poi c'è il terzo episodio. Via dei Mille, una delle principali vie dello shopping di Napoli, dove si susseguono i negozi di lusso. Quartiere diverso, qui siamo a Chiaia, ma dai luoghi degli altri spari dista poco più di un chilometro, questione di un minuto per chi sfreccia su uno scooter. In questo caso gli agenti non hanno trovato bossoli a terra.