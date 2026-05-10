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Spari in strada ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito mentre passeggia

L’uomo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sulla vicenda.
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A cura di Valerio Papadia
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Immagine di repertorio
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Spari in strada nella serata odierna, domenica 10 maggio, ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli: un uomo è stato ferito a colpi di pistola. Intorno alle ore 21, mentre si trovava in via Mondragone, un uomo di 48 anni – già noto alle forze dell'ordine – è stata colpito da due colpi d'arma da fuoco alla gamba sinistra: l'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove è stato poi ricoverato per ricevere le cure del caso; da quanto si apprende, il 48enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Napoli Centro e, successivamente, per il sopralluogo, anche quello del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per determinare dinamica e motivazioni degli spari e individuarne i responsabili.

Oggi un uomo ucciso da una coltellata a Porta Capuana

Quella di oggi è stata, purtroppo, una giornata particolarmente violenta in centro a Napoli. Nel pomeriggio odierno, intorno alle 18, a Porta Capuana, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli, è scoppiata una rissa tra stranieri, al culmine della quale uno dei due, un uomo di 32 anni, è stato accoltellato; portato anche lui al Pellegrini, l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno arrestato per omicidio il responsabile dell'aggressione, un uomo di 58 anni.

Cronaca
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Accoltellato in una rissa, morto 32enne a Porta Capuana. Arrestato per omicidio l'aggressore
Ai Quartieri Spagnoli un uomo ferito con due colpi di pistola
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