Spari in strada ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito mentre passeggia

L’uomo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sulla vicenda.

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Spari in strada nella serata odierna, domenica 10 maggio, ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli: un uomo è stato ferito a colpi di pistola. Intorno alle ore 21, mentre si trovava in via Mondragone, un uomo di 48 anni – già noto alle forze dell'ordine – è stata colpito da due colpi d'arma da fuoco alla gamba sinistra: l'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove è stato poi ricoverato per ricevere le cure del caso; da quanto si apprende, il 48enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Napoli Centro e, successivamente, per il sopralluogo, anche quello del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per determinare dinamica e motivazioni degli spari e individuarne i responsabili.

Oggi un uomo ucciso da una coltellata a Porta Capuana

Quella di oggi è stata, purtroppo, una giornata particolarmente violenta in centro a Napoli. Nel pomeriggio odierno, intorno alle 18, a Porta Capuana, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli, è scoppiata una rissa tra stranieri, al culmine della quale uno dei due, un uomo di 32 anni, è stato accoltellato; portato anche lui al Pellegrini, l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno arrestato per omicidio il responsabile dell'aggressione, un uomo di 58 anni.