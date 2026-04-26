Quartieri Spagnoli, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere dopo aver picchiato la fidanzata

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Aggredisce la fidanzata, poi si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere. Attimi di paura ai Quartieri Spagnoli di Napoli nella notte tra sabato 25 e domenica 26 aprile, quando un uomo di 23 anni, incensurato, ha dato in escandescenze, dopo aver aggredito la fidanzata, e ha minacciato di far esplodere il palazzo. Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli artificieri. Dopo una lunga ed estenuante trattativa, alla fine il 23enne è stato convinto ad aprire la porta ed è stato subito bloccato dai militari dell'Arma.

Panico in vico Conte di Mola, nella notte del 26 aprile

Tutto è partito dopo la segnalazione al 112 per una aggressione ai danni di una ragazza in un appartamento di Vico Conte di Mola, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, tra il corso Vittorio Emanuele e via Toledo. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Quando sono arrivati sul posto, però, la situazione era molto più grave del previsto. Il 23enne, di origine peruviana, il presunto aggressore, per sottrarsi al controllo si è barricato all'interno dell'appartamento, minacciando di farsi esplodere.

L’area è stata immediatamente evacuata. Sono stati avvisati gli inquilini degli appartamenti circostanti del pericolo che hanno lasciato le loro case per motivi di sicurezza. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato una trattativa con il 23enne. Il negoziato si è protratto per lungo tempo, fino a quando l'uomo si è convinto finalmente ad aprire la porta. A quel punto, i militari hanno fatto irruzione e lo hanno bloccato. Non ci sono stati feriti. L'uomo è stato arrestato per resistenza e minaccia aggravata e trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.