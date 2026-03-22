Auto investe pedoni in corso Garibaldi a Napoli: due morti

Il tragico incidente si è verificato nella tarda serata odierna: le vittime sono due donne. Sul posto ambulanze e forze dell’ordine: traffico paralizzato nella zona e autobus deviati.

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Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, domenica 22 marzo, in pieno centro a Napoli. Il bilancio, da quanto si apprende, è grave e drammatico: due persone sono morte. Stando a quanto si apprende, le due vittime, due donne presumibilmente di nazionalità straniera, sono state investite a velocità sostenuta mentre si trovavano, a piedi, in corso Garibaldi, a due passi da Porta Nolana e dalla Stazione Centrale di Napoli. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per le due vittime – le cui generalità non sono ancora state rese note – non ci sarebbe stato nulla da fare: una di loro è morta sul colpo, mentre l'altra è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale.

Traffico bloccato nella zona, autobus deviati

Sul luogo del tragico incidente sono intervenute, poi, anche le forze dell'ordine – con il supporto della Polizia Municipale di Napoli – che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente. Il conducente dell'automobile che ha investito le due donne, una Mercedes, è stato fermato dagli agenti della Municipale ed è stato accompagnato in una struttura sanitaria, come da prassi, per essere sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici.

L'intervento dei soccorritori e i rilievi delle forze dell'ordine hanno provocato notevoli disagi alla circolazione automobilistica, completamente paralizzata nella zona. L'incidente ha avuto ripercussioni anche sul trasporto pubblico, con gli autobus che sono stati deviati. Eav, infatti, ha comunicato: "Servizi sostitutivi Napoli – Villa Regina – Interdizione capolinea Napoli Porta Nolana. Causa interruzione alla viabilità stradale in Corso Garibaldi, i bus sostitutivi sulla tratta Napoli – Villa Regina partiranno da via Galileo Ferraris (Ramada Hotel)" si legge sulla pagina social dell'azienda del trasporto pubblico.