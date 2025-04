video suggerito

Massacra la ex moglie a pugni e tenta di lanciarla dal belvedere a Pozzuoli I carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti un uomo di Pozzuoli: ha aggredito la ex moglie in via San Gennaro Agnano, le ha rotto il naso e ha provato a farla cadere nel vuoto.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una scarica di pugni, calci, poi il tentativo di buttarla di sotto, oltre la balaustra, dal belvedere di Pozzuoli. E a evitare la tragedia è stata probabilmente soltanto la resistenza della donna, che si è opposta con tutte le sue forze alla violenza dell'ex marito: naso rotto, lesioni guaribili in trenta giorni, ma viva. È accaduto ieri sera, 5 aprile, l'uomo è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri e arrestato in flagranza differita: dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

La relazione tra i due, hanno ricostruito i carabinieri, era pochi a gennaio. La donna aveva portato con sé il figlio di pochi mesi, con l'intenzione di lasciarsi alle spalle un rapporto durante il quale non erano mancate le umiliazioni e le botte. Entrambi avevano lasciato la casa dove vivevano insieme. Ieri sera, l'uomo ha incrociato la ex moglie mentre passeggiava da sola lungo via San Gennaro Agnano, lo stradone che da Bagnoli conduce a Pozzuoli. E in un attimo le si è avventato addosso.

E, subito, calci e pugni. Le ha rotto il naso, l'ha spinta verso la balaustra, ha tentato farla cadere le vuoto. Lei si è opposta, si è aggrappata, finché lui non ha desistito ed è andato via, lasciandola a terra sanguinante. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni su tutto il corpo con prognosi di 30 giorni. Nel frattempo i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pozzuoli, allertati dal 112, si sono messi sulle tracce dell'aggressore; lo hanno individuato poco dopo e arrestato in flagranza differita; l'uomo è stato portato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.