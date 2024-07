video suggerito

Chi sono Mario Valiante e Wilma Fezza, gli avvocati marito e moglie morti nell'incidente a Eboli Mario Valiante e Wilma Fezza sono le due vittime del tragico incidente avvenuto sull'A2 Salerno-Reggio Calabria, all'altezza dello svincolo di Eboli: i due, noti avvocati del Foro di Salerno, erano molto conosciuti per la loro attività forense.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono due le vittime dell'incidente che è avvenuto questa mattina sull'A2 Salerno-Reggio Calabria, all'altezza dello svincolo per Eboli, in direzione Salerno. Si tratta di due noti avvocati del foro di Salerno: Mario Valiante, 65 anni, e Wilma Fezza, 64 anni, marito e moglie. I due viaggiavano a bordo di un'Audi quando un camion si è ribaltato e li ha travolti, ferendo anche diversi altri automobilisti. Entrambi erano molto noti per il loro lavoro di avvocati: Mario Valiante era anche il fratello di Gianfranco Valiante, politico di lungo corso e già sindaco di Baronissi.

Tantissimi i messaggi di sgomento anche da parte del mondo della politica. "Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la tragica morte degli avvocati Wilma Fezza e Mario Valiante periti in un incidente stradale", ha fatto sapere il sindaco Vincenzo Napoli, primo cittadino di Salerno, che ricorda come i due fossero "molto conosciuti ed apprezzati nella nostra comunità per la loro professionalità e per la dedizione al bene comune nei vari incarichi istituzionali svolti. Erano rigorosi ed appassionati nelle questioni giuridiche e politiche, sempre rispettosi ed attenti all'umanità nelle relazioni umane e nei rapporti sociali", parlando di "una perdita gravissima per tutti noi e per quanti li hanno conosciuti amati.

Francesco Morra, sindaco di Pellezzano dove i due vivevano, ha aggiunto che "è impossibile trovare le parole giuste per rappresentare il dolore di tutta la nostra comunità. In questo difficile e triste momento, giungano alla famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell'Amministrazione comunale e dell'intera città di Pellezzano. Un abbraccio particolarmente affettuoso lo rivolgo al fratello Gianfranco, già sindaco di Baronissi. Un pensiero di vicinanza e speranza anche a tutte le persone coinvolte in questo terribile incidente con un augurio di pronta guarigione".