Scontro tra 5 auto sulla SS18, 8 feriti in ospedale: incidente stradale a Eboli Maxi-tamponamento a Eboli sulla Strada Statale 18: 8 feriti. Ci sono anche un ragazzo 17enne e suo padre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro sulla Strada Statale 18 a Eboli, in provincia di Salerno. Nel tamponamento sono coinvolte 5 auto, una di queste finisce fuori strada, cadendo nella cunetta del canale a bordo carreggiata. Pesante il bilancio: ci sono 8 persone ferite in ospedale. Il violento incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 13 giugno 2025, attorno alla mezzanotte, nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia a Eboli, nel Salernitano. Immediato l'intervento dei soccorsi, con tre ambulanze del 118, auto medica, vigili del fuoco e carabinieri di Eboli, che si sono messi subito all'opera per estrarre i malcapitati dalle vetture accartocciate e regolare la circolazione veicolare.

Incidente a Eboli: 8 feriti

I feriti hanno riportato vari traumi, ma non sarebbero gravi. Tra loro ci sono tre residenti a Vallo della Lucania, un 50enne e suo figlio 17enne di Eboli. I vigili del fuoco hanno estratto alcuni dei feriti, che erano rimasti intrappolati all'interno degli abitacoli delle vetture incidentate.

Dopo aver ricevuto le prime cure mediche del caso ed essere stati stabilizzati dal personale sanitario, i feriti sono stati trasportati presso gli ospedali di Eboli, Battipaglia e Salerno, per eventuali ulteriori accertamenti. La strada, nel frattempo, è stata chiusa tra Santa Cecilia e il bivio Cioffi per circa 4 ore. I carabinieri, che stanno conducendo le indagini, hanno eseguito i primi rilievi e raccolto le testimonianze. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, dalle quali potrebbero emergere elementi utili a chiarire la dinamica di quanto accaduto.